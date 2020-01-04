Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет еще раз провести бой с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин, по его словам, избегает реванша.

Кроме того, ирландец также отметил, что этот бой готов организовать глава UFC Дана Уайт.

«Нурмагомедов дрожит. Его трясет. Он не хочет реванша. Он боится проиграть. Все хотят нашего второго поединка, а Дана Уайт готов его устроить. Мы все этого хотим. Хабиб может бегать, но ему не удастся спрятаться. Я жду встречи с ним.

Я считаю, что победил в первом раунде. Я вел со счетом 3:1. Да, он занимал лучшую позицию в партере, но я побеждал 3:1. Что Хабиб сделал в первом раунде? Посмотрите, как апатично я действовал во втором раунде. Он просто бегал внутри клетки. Хабибу посчастливилось попасть, у него был отличный второй раунд. Но что случилось потом? Третий раунд был за мной и я лучше выглядел в начале четвертого. Я выигрывал и четвертый, пока не попал в ловушку.

Я проиграл после ужасного тренировочного лагеря. Тогда я очень неуважительно отнесся к людям, которые верили в меня. Я показал свое неуважение к команде, мне не хватило преданности делу. Но даже тогда я все равно вышел в октагон и сделал это», — отметил Макгрегор.

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