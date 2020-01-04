Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала российское телевидение за программу передач во время новогодних праздников. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Как пишет Поклонская, людям «надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу». Она отметила, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания. «На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — заявила депутат.

Наталья Поклонская отметила, что не понимает, как некоторые люди могут все праздники пить алкогольные напитки и отметила, что у нее дома уже третий день стоит бутылка шампанского, открыта в Новогоднюю ночь.

Minval.az