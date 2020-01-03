Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95», следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации от 3 января, Зеленский в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов) от студии «Квартал 95», а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой, передает РИА Новости.

Студия «Квартал 95» производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем «Квартала 95», заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.

Minval.az