Центральная избирательная комиссия Латвии отказала в сборе подписей для референдума по преподаванию на разных языках в школах. Инициатором этого проекта была партия «Новое согласие».

Данное решение было принято на основании отзывов, поступивших из различных министерств страны. Отмечается, что документ был оформлен юридически неверно. Глава ЦИК Кристине Берзиня отметила, что проект не соответствует и по содержанию, передает онлайн-издание «mk.ru».

В партии «Новое согласие» заявили, что намерены обратиться с жалобой в Верховный суд Латвии.

Minval.az