Визит Госсекретаря США Майкла Помпео, намеченный на 5-6 января, переносится на более поздний срок, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу узбекского МИД.

«По взаимной договоренности намеченные на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате «Центральная Азия — США» (С5+1) переносятся на более поздние сроки», — говорится в сообщении.

Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам, отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Помпео планирует посетить Белоруссию, Казахстан, Украину, Узбекистан и Кипр в первые дни 2020 года.

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