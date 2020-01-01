Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, сообщает РИА-Новости со ссылкой на «Столото».

В праздничном тираже приняли участие более 53,6 миллиона билетов.

Победитель потратил на счастливый билет сто рублей. Его выигрыш составил миллиард — рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России.

Чтобы получить выигранную сумму, победителю необходимо приехать в лотерейный центр в Москве. Его имя пока неизвестно. В «Столото» надеются, что в скором времени победитель объявится и расскажет, как планирует распорядиться выигрышем.

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