Последние заявления российского президента Владимира Путина — попытка разрушить союзы Польши с США и западноевропейскими странами. Такое мнение высказал бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, передает ТАСС.

«Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза «Трехморье»», — приводит агентство слова политика.

Minval.az