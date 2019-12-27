Азербайджан рассчитывает завоевать не менее 50 лицензий для участия на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

«Мы находимся на последнем этапе подготовки к предстоящим олимпийским играм в Токио. Работы идут в соответствии с намеченным планом. На сегодняшний день 14 наших спортсменов получили лицензии в 6 видах спорта: легкая атлетика, стрельба, плавание, борьба, велоспорт и гимнастика. Касательно велоспорта и гимнастики, нас очень радует, что впервые наши спортсмены в этих видах спорта смогут представлять Азербайджан. В целом, мы ожидаем получить как минимум 50 лицензий», — сказал Рагимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az