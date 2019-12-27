Вышедшее из Одессы судно-контейнеровоз Songa Iridium, в пятницу, 27 декабря врезалось в набережную Стамбула сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что судно под флагом Либерии шло из Одессы в Стамбул.

Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румели Хисары. На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.

Пролив закрыт для судоходства. Сразу после ЧП три судна, проходившие параллельно через Босфор — были безопасно проведены проливом. Один танкер был остановлен перед проливом до ликвидации последствий происшествия.

Капитан корабля, на встрече с должностными лицами Главного управления прибрежной безопасности заявил, что судно столкнулось под прямым углом с берегом.

Cудно построено в 2008 году, экипаж состоит из 19 человек.



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