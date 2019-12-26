Московский футбольный клуб «Карабах» выступил с заявлением.

Как сообщает «Азериспорт», клуб выразил огромную благодарность Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с диаспорой за оказание материальной помощи.

«Благодаря данной финансовой помощи, футбольный клуб «Карабах» Москва смог продолжить свою деятельность, принося свои плоды. Очень приятно осознавать, что в трудное время вы готовы помочь и протянуть руку помощи», — заявил клуб.

Отметим, что «Карабах» играет в чемпионате Москвы НМФЛ премьер-лиге, где после первого круга занимает восьмое место, набрав 16 очков.

Minval.az