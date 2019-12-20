Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило отчет по итогам 2017 года.

Как сообщает аpasport.az, за отчетный период было отмечено 1804 случая нарушения антидопинговых правил.

Этот показатель составлял в 2016 году 1595, в 2015 году – 1929.

Чаще всех правила нарушила Италия. Спортсмены этой страны оказались в центре внимания 171 раз. Франция нарушила правила агентства 128 раз, США – 103 раза, Бразилия – 84 раза, Россия – 82 раза.

В списке одно из лидирующих мест занимают и азербайджанские спортсмены. На протяжении года наши спортсмены нарушили правила 32 раза и занимают 14-е место в списке.

Спортсмены нашей сборной «провалили» допинг-тест 30 раз, еще 2 раза были наказаны за отказ от него. Из 30 нарушений 24 совершили мужчины, 6 – женщины, 21 нарушение было выявлено в ходе соревнований, 9 – вне турниров.

Положительными оказались пробы, взятые у представителей нашей страны в 10 видах спорта. Наибольшее число нарушений было отмечено среди наших спортсменов в тяжелой атлетике – 9. В борьбе было отмечено 6, в велоспорте – 4, атлетике и бодибилдинге – по 3, в гандболе и дзюдо – по 2 нарушения. Среди видов спорта, в которых было допущено по 1 нарушению, наряду с боксом и каратэ, как ни странно, есть и американский футбол.

За отчетный год было взято 245 тыс. 232 допинг-пробы, были проверены представители 114 стран по 93 видам спорта. Наиболее часто нарушения отмечались в бодибилдинге (266), атлетике (242), велоспорте (218).

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