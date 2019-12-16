Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) завершил сезон в статусе лидера мирового рейтинга. По завершении турнира «World Masters», где он завоевал бронзовую награду, Международная федерация опубликовала итоговую табель о рангах, где серебряный призер чемпионата мира укрепил свои позиции на вершине.

Как передает «Азериспорт», Рустам в конце мая вышел на первую строчку классификации и с тех пор неизменно удерживал ее. Тому способствовали и результаты: в этом году он восемь раз поднимался на пьедестал почета различных крупных соревнований, включая мундиаль, турниры «Большого шлема», Гран-при, а также «World Masters». Оруджев является одним из главных фаворитов своей категории, и с прекрасным настроением будет готовиться к следующему сезону. На третье место в весе до 73 кг поднялся Хидаят Гейдаров.

А между ним и Рустамом затесался японец Соичи Хашимото, ставший победителей соревнования в Циндао.

А вот Эльмар Гасымов ухудшил свои позиции, что в определенной степени обусловлено неудачей на «World Masters». После «Большого шлема» в Осаке, где он завоевал серебро, наш дзюдоист оказался на пороге десятки, идя одиннадцатым, но прошло несколько недель, и ситуация изменилась. Сейчас Эльмар занимает пятнадцатую строчку, а сразу вслед за ним обосновался Зелим Коцоев.

В свою очередь, для Мамедали Мехтиев (90 кг) в рейтинге все без изменений. Он остался на шестой позиции. А в споре тяжеловесов Ушанги Кокаури (+100 кг) смог подняться на одну ступеньку и идет пятнадцатым.

В Топ-20 ворвался Ниджат Шихализаде (66 кг). На «World Masters» он выиграл одну схватку, пробившись в 1/8 финала, но заработал неплохой рейтинг. А если ранее наш дзюдоист шел двадцать четвертым, то теперь он уже девятнадцатый. Тогда как Орхан Сафаров обосновался на тридцать первой строчке.

В категории до 60 кг все для нас отнюдь не радужно. Карамат Гусейнов идет лишь сорок третьим и пока о серьезных подвижках в табели о рангах говорить не приходится. Что довольно печально, ведь на протяжении долгих лет этот вес был для сборной коронным, сейчас же отечественные спортсмены находятся там даже не на вторых, а третьих ролях.

В женском зачете на третью строчку вышла Ирина Киндзерская (+78 кг), завоевавшая серебро в Циндао. Фактически она уже гарантировала себе участие в Олимпиаде и может планомерно готовится к Токио.

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