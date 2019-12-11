Мужские национальные сборные Азербайджана и Армении по баскетболу попали в группу «В» чемпионата Европы среди малых стран, который пройдет летом 2020 года в Ирландии, сообщает Sputnik.

Помимо Азербайджана и Армении в этой группе также сыграют команды Ирландии и Андорры. В группе «А» сыграют сборные Мальты, Гибралтара и Сан-Марино. Матчи чемпионата Европы среди малых стран пройдут с 29 июня по 4 июля 2020 года в ирландском городе Лимерик.

Стоит отметить, что в 2017 году юношеские сборные Азербайджана и Армении играли друг с другом в рамках дивизиона «В» чемпионата Европы до 20 лет, который проходил в Румынии. Команды встречались в рамках плей-офф за 17-20-е места и азербайджанские баскетболисты проиграли со счетом 80:82. На уровне же национальных сборных Азербайджан и Армения будут встречаться впервые.

Команды Азербайджана и Армении по баскетболу в будущем году сыграют в еще одном турнире – дивизионе «С» чемпионата Европы среди юношеских команд до 16 лет, матчи которой пройдут в Приштине (Косово) 11-19 июля. Но на этот раз сборные попали в разные группы – сборная Азербайджана сыграет в группе «А», в которой ее соперниками будут команды Уэльса, Андорры, Молдовы и Шотландии. В группе «В» сыграют сборные Албании, Косово, Армении, Сан-Марино, Гибралтара и Мальты.

Minval.az