Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года.

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«Кажется, что это какой-то розыгрыш. До сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами. Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу. Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя, говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт», — сказал Самедов изданию Sport24.

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