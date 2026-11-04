Президент США Дональд Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в американский конгресс.
Политик подчеркнул, что «полностью готов принять результаты» и работать с представителями Демократической партии.
Также Трамп заявил, что руководство лидирующих на выборах в Конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.
«У меня есть право наложить вето на все, но я не хочу просто сидеть и накладывать вето на все в течение двух лет. Мы собираемся работать с демократами. Они уже позвонили», — сказал президент США.