Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить на четыре года российскую сборную от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Рекомендации комитета одобрили единогласно, отметили в ВАДА.

РУСАДА должно будет в течение 21 дня предоставить ответ на обвинения. Если оно оспорит их, то дело передадут в Международный спортивный арбитраж. Если РУСАДА согласится с ними, то у заинтересованных сторон (МОК, национального олимпийского комитета и международных федераций) будет еще 21 день на апелляцию. После этого рекомендации комитета по соответствию ВАДА вступят в силу.

Это автоматически означает, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиадах 2020 и 2022 годов только под нейтральным флагом. Кроме того, Россию на четыре года лишат права проводить крупные международные соревнования, отмечает Rtvi.

В 2020 году в Петербурге должны пройти четыре матча европейского чемпионата по футболу, а в 2021 город примет финал Лиги чемпионов. В ВАДА отметили, что рекомендации комитета по соответствию не касаются напрямую Евро-2020, так как он является региональным чемпионатом. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязан соблюдать условия Всемирного антидопингового кодекса, так как входит в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Комитет по соответствию ВАДА посоветовал исполкому агентства лишить Россию статуса соответствия в конце ноября. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 5 декабря подтвердил, что организация обязана выполнить решение ВАДА.

Решение комитета связано с подозрениями в том, что Россия манипулировала данными Московской допинг-лаборатории. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что пробы в лаборатории подменили. По его словам, это могли сделать для защиты репутации бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные должности.

Эксперты ВАДА начали изучать данные Московской лаборатории в 2018 году, когда российское агентство признали соответствующим кодексу организации. Приостановили же членство РУСАДА в 2015 году после публикации расследования независимой комиссии ВАДА. Ее эксперты пришли к выводу, что в допинговой схеме во время Олимпиады 2014 года в Сочи участвовали врачи, тренеры и сотрудники антидопингового агентства.

В результате российские спортсмены выступали на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом в статусе «Олимпийские атлеты из России». Для участия в соревнованиях МОК допустил 169 спортсменов, которых посчитал «чистыми». При этом в Олимпиаде хотели принять участие 500 российских атлетов.

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