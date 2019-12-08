Алексей Караташев, представляющий Азербайджан в соревнованиях по тамблингу на Мировых соревнований возрастных групп по батутной гимнастике, проходящих в Токио, завоевал золотую медаль среди гимнастов в возрасте 11-12 лет.

Завоевавший путевку в финал в классификационном этапе, воспитанник Бакинской школы гимнастики Алексей Караташев стал первым в финале, набрав 62 700 баллов.

В честь победителя, на новой арене «Ариаке», где в рамках Олимпийских игр в Токио в 2020 году будут соревнования по гимнастике, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Вчера, шестого декабря, выступая с синхронной программой среди батутистов в возрасте 11-12 лет, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов, впервые в истории азербайджанской гимнастики, завоевали серебряную медаль в этом виде соревнований.

Minval.az