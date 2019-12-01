Самолет авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел при подходе к аэропорту Баменда на северо-западе Камеруна.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает агенство Sputnik France, со ссылкой на представителя авиакомпании.

Пули попали во фюзеляж воздушного судна. Самолет смог благополучно приземлился, раненных не было. На данный момент авиакомпания оценивает ущерб.

«В это воскресенье утром в Баменде пассажиры Cameroon Airlines утверждают, что на самолет их рейса напали неизвестные вооруженные люди. Никто не травмирован», — пишут очевидцы в Twitter.

В Камеруне на данный момент идут военные действия между повстанцами и правительственными войсками.

Конфликт начался в 2016 году с мирных демонстраций, переросших в вооруженный конфликт. Повстанцы-сепаратисты требуют отделения англоязычных регионов страны от остальной части Камеруна, где говорят на французском.

Ce dimanche matin à Bamenda, des passagers de Camair-Co affirment que leur avion a été pris pour cible par des tireurs non encore identifiés.

Pas de blessés. 🙏🏾 pic.twitter.com/ebhicuskDZ — Lucien Bodo (@lucienbodo) December 1, 2019

Minval.az