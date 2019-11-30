В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Отметим, что матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс ) будут сыграны в Риме и Баку. Стартовый матч турнира пройдет 12 июня в Риме между сборными Турции и Италии. Баку примет матчи Турция – Уэльс (13 июня), Турция — Швейцария (17 июня) и Уэльс – Швейцария (21 июня).

Apasport.az представляет итоговые результаты жеребьевки:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Победитель плей-офф D (определится весной 2020 года)

Группа D: Англия, Хорватия, Победитель плей-офф C, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Победитель плей-офф B

Группа F: Победитель плей-офф A, Португалия, Франция, Германия

Отметим, что матчи финальной стадии Евро-2020 пройдут в 12 европейских городах: Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго. Всего 51 матч, начало — 12 июня 2020 года в Риме, финал – через месяц, 12 июля, на «Уэмбли» в Лондоне.

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