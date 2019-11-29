Два раненных во время теракта на Лондонском мосту человека скончались.

Напомним, вечером в пятницу глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что произошедшее днем 29 ноября на Лондонском мосту было терактом. Полиция приехала на место после того, как поступили сообщения о нападении на людей с холодным оружием, передает телеканал «РЕН ТВ».

Задержанный прохожими подозреваемый был застрелен правоохранителями. Как рассказал Бас, на поясе у преступника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

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