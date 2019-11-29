В Сети появилось видео нейтрализации преступника, напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту. По предварительной информации, он ранил пятерых человек, после чего его застрелили правоохранители, передает телеканал «РЕН ТВ».
В Сети появилось видео нейтрализации преступника, напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту. По предварительной информации, он ранил пятерых человек, после чего его застрелили правоохранители, передает телеканал «РЕН ТВ».
Дата: 2019/11/29 20:05
Раздел: Мир, Происшествия
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