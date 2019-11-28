Стали известны стартовые составы испанской «Севильи» и азербайджанского «Карабаха», которые встретятся между собой в V туре группы A Лиги Европы по футболу, сообщает Report.

C первых минут матча на поле выйдут следующие футболисты:

«Севилья»: Яссин Буну, Алехандро Посо, Даниэл Каррису (к), Серхи Гомес, Серхио Эскудеро, Рони Лопес, Неманья Гудель, Оливер Торрес, Мунир, Чичарито, Мунас Даббур.

«Карабах»: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Аббас Гусейнов, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Абделла Зубир, Хайме Ромеро.

Отметим, что игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Minval.az