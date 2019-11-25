Утром в понедельник злоумышленники проникли в сокровищницу «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe) в Дрездене и вынесли из музея три набора с украшениями, имеющими высокую историческую значимость.

Известно, что ограбление было совершено рано утром, когда здание музея было еще закрыто для посетителей. Камера видеонаблюдения зафиксировала двоих неизвестных, однако злоумышленников может быть больше. Как именно преступникам удалось преодолеть системы защиты музея, неизвестно, однако незадолго до ограбления произошло аварийное отключение электричества в районе хранилища.

Предположительно, похитители могли проникнуть в здание музея через окно и затем разбить витрину с экспонатами в историческом зале, передает телеканал «РЕН ТВ».

Размер нанесенного ущерба предстоит установить, список пропавших вещей уточняется. Предположительно, похищены три комплекта украшений, датирующихся XVIII веком. Сумма ущерба может составить около €1 млрд.

Глава МВД Саксонии Роланд Веллер назвал инцидент черным днем для культурного наследия федеральной земли и ограблением ее жителей. Дело расследует специально созданная комиссия.

«Зеленый свод» — один из самых известных музеев Дрездена. Сокровищница была построена в первой половине XVI века. Ежегодно ее посещают около полумиллиона человек. На сайте музея указывается, что Дрезденский замок-резиденция, где размещен «Зеленый свод», закрыт для посещения «из-за продолжающегося на месте событий расследования».

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