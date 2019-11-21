Полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Симеон Славчев покинет команду в январе.

Как сообщает «Азериспорт», 26-летний болгарин не входит в планы Гурбана Гурбанова и ему посоветовали найти себе новый клуб.

Им уже интересуется болгарский «Левски». Несмотря на выгодное предложение от софийского клуба, Славчев не торопится отвечать своим соотечественникам, так как имеет предложение из Турции, Португалии и России.

Напомним, что у полузащитника имеется действующий до лета 2021 года контракт с «Карабахом».

Minval.az