Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова становится одной из самых ярких звезд чемпионата Бразилии. В первенстве сыграны только два тура, а нападающая «Сеси Волей» уже отметилась ударной игрой и замечательной статистикой, причем, сразу в нескольких номинациях.

Как передает «Азериспорт», на сегодняшний день Полина является лучшим бомбардиром первенства. На ее счету 45 очков, то есть, волейболистка набирает 22,5 балла за игру. На второй позиции обосновалась Ана Паула Борго из «Флуминенсе», в активе которой 34 точных попадания.

Также Рагимова находится на первом месте в списке подающих. В двух стартовых встречах она сделала 8 эйсов, в среднем, по одному в каждой проведенной партии. Вслед за нашей волейболисткой расположилась одна из лучших бразильских игроков — Фернанда Гарай из «Дентил Прайя» (7 эйсов).

Примечательно, что во всех статистических выкладках и номинациях присутствуют лишь две представительницы «Сеси». Помимо Полины, это Глейс Васконселос, которая является третьей в чемпионате по приему. А азербайджанская волейболистка получила прописку и в символической сборной стартовых туров.

Главный тренер «Сеси Волей» Андерсон расточает комплименты в адрес ее игры. «Мы счастливы, что можем рассчитывать на Рагимову в борьбе за титул чемпионов. Победа в национальном первенстве является для нас приоритетом. По сравнению с предыдущим сезоном мы стали сильнее, а с пришедшими новичками может решить максимальные задачи», — говорит наставник.

Бразильская лига отличается своим высоким уровнем волейбола и для Полины выступление в ней является прекрасной возможностью продемонстрировать все свои лучшие качества. В прошлом сезоне «Сеси» дошел до полуфинала чемпионата и теперь намерена замахнуться на более высокие цели.

В стартовых матчах «Сеси Волей» обыграл «Куритибу» (3:0) и уступил на тай-бреке «Пинхейрос» — 2:3. Клуб из Бауру с четырьмя очками обосновался на шестом месте, имея встречу в запасе. А стопроцентный результат демонстрирует действующий обладатель титула «Минас», не отдавший соперникам ни одной партии в трех первых поединках. В данный момент коллективы борются за выход в плей-офф, куда попадут восемь из двенадцати участников регулярного первенства.

Minval.az