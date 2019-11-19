В Баку задержана серийная квартирная воровка.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отдела полиции Бинагадинского РУП, была задержана женщина, совершавшая квартирные кражи.

Один из потерпевших обратился в полицию и сообщил, что воспользовавшийся незапертой входной дверью неизвестный украл из шкафа в коридоре частного дома 5350 долларов и 500 манатов. Сотрудники отделения в короткие сроки задержали подозреваемую в совершении этого преступления ранее судимую жительницу Абшеронского района Гюнай Абдуллаеву. Она призналась в совершенном преступлении.

В ходе расследования было установлено, что Г.Абдуллаева аналогичным способом, проникая через незапертую входную дверь, совершила кражи в еще нескольких домах Бинагадинского района. Материалы, собранные в 7-м отделе полиции по факту, были отправлены на расследование в следственный отдел Бинагадинского РУП.

Если есть другие потерпевшие от рук данного лица, они могут обратиться в территориальные управления, отделения или подразделения полиции.

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