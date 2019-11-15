В Хатаинском районе Баку в высотном здании произошел пожар.

Как передает АПА, пожар произошел по адресу: улица Неаполя, 16.

Пожар вспыхнул на крыше многоэтажного здания.

По сообщению, пожар был локализован пожарными в 02:51.

Во время пожара жители дома были эвакуированы в безопасное место.

В результате пожара пострадали 11 человек.

Это Салманова Шафаг Шабеддин гызы 1965 г.р., ее сестра Исмаилова Шалала Шабеддин гызы 1968 г.р., Алиев Заур Арзуман оглу (32 года), его супруга Алиева Сабина Асиф гызы (1987 г.р.), их дети Аян Алиева (2013 г.р.), Алия Алиева (2016 г.р.) и Асим Алиев (2018 г.р.), а также 33-летняя Тагиева Севиндж Абильфаз гызы, ее дети Тагиев Ахмед Рашад оглу (2008 г.р.), Тагиева Элай Рашад гызы (2014 г.р.) и мать С.Тагиевой — Нагиева Кифаят Гешенг гызы.

Все пострадавшие доставлены в отделение токсикологии городской больницы №1.

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