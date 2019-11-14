В салоне самолета у жителя Баку была украдена крупная сумма денег.
Как сообщает Report, из сумки пассажира рейса Баку-Дубай Т. Вахабова были украдены 10 тыс. долларов и 710 манатов.
Правоохранительные органы проводят расследование по факту.
В салоне самолета у жителя Баку была украдена крупная сумма денег.
Как сообщает Report, из сумки пассажира рейса Баку-Дубай Т. Вахабова были украдены 10 тыс. долларов и 710 манатов.
Правоохранительные органы проводят расследование по факту.
Дата: 2019/11/14 17:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
40
В рамках оперативных учений, проводимых в масштабах Азербайджанской Армии, Военно-морские силы (ВМС) выполняют поставленные задачи.
Присутствовала и Лейла Алиева
14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главой Всемирной Конфедерацией этноспорта Билалом Эрдоганом.
Отличающийся реализацией социально значимых проектов Nar, добился большого успеха став первой компанией получившей награду представляя Азербайджан на
Сегодня группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены квартиры, приобретенные министерством труда и социальной защиты
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам саммита мировых религиозных лидеров в Баку, в котором поздравил с 70-летием председателя
«Говоря о межрелигиозном диалоге, мы должны отмечать не только положительные моменты, но и решительно осуждать попытки связывать
«В 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость, но в первые два года она носила формальный характер.
15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.