На вчерашнем пленарном заседании ММ депутатами был поднят вопрос о передаче коммунальных служб в руки иностранных инвесторов сроком на 50 лет.

И причины тому имеются. По словам экономического эксперта Натига Джафарлы, этот вопрос обсуждается уже очень давно. Коммунальные службы, находящиеся под надзором государства, не оправдывают себя. Во-первых, их работой не довольны сами граждане, которые при любых форс-мажорных обстоятельствах остаются крайними.

— У государственных монополистов нет никаких обязательств. Они могут запросто отключить газ, свет, воду и за это не нести никакой ответственности, потому что нет юридически грамотно составленного договора между потребителем и производителем. Как это бывает во всем цивилизованном мире. Это создает дополнительные трудности, потому что в связи с некачественным обслуживанием гражданам часто приходится нести даже финансовые потери, а компенсацию за этот форс-мажор компании-монополисты не несут. И потому, когда эта сфера перейдет в руки частников, в том числе и иностранного капитала, то можно будет заключать нормальные грамотные договора – с учетом обоюдных обязательств, и после этого, если по вине производителя (обслуживающей фирмы) граждане будут нести какие-то финансовые потери, вопрос будет решаться справедливо. Привожу пример: допустим, несколько раз подряд отключили свет, и из-за этих отключений из строя вышла техника, ведь согласитесь, что государственная компания ни разу ни несла ответственности за подобные ситуации. А если управление коммунальными компаниями будет в руках у частников, у граждан появится возможность подать на них в суд с учетом пунктов соглашения, заключенного с обслуживающей фирмой, и у граждан появится реальная возможность надеяться на справедливое решение. Сейчас это невозможно, ни один судья не вынесет приговор в ущерб государственной компании. Это один из наиболее важнейших моментов того, почему надо государственные коммунальные компании передать в управление частному сектору. Есть еще один важный момент – работа госкомпаний неэффективна. В их работе присутствуют и коррупционные схемы, им часто списывают долги, даже налоговые – в отличии от других предприятий, им выделяют огромные дотации из госбюджета. И несмотря на все это, госкомпании работают в минус. Ни разу ни одна компания-государственный монополист не заявила о том, что год закончен с прибылью. Этого ни разу еще не произошло. Хотя на самом деле – это нонсенс, потому что у них нет на рынке конкурентов, они – естественные монополисты, получающие из госбюджета дополнительные средства, но несмотря на этот факт, все равно работают в убыток. И это – большой груз для бюджета страны. И потому предложение передать коммунальные структуры в частные руки иностранных компаний было уже озвучено много раз. Но для того, чтобы привлечь иностранного инвестора – учитывая дело «Бармека» – необходимо убедить их в том, что с ними поступят справедливо и правильно, потому что дело «Бармека» усиленно обсуждалось и в мировой прессе, и все инвесторы прекрасно об этом помнят. Для этого нужны прозрачные правила игры внутри страны. Азербайджан должен наконец-то стать членом ВТО, чтобы принять все существующие общемировые условия и правила, иностранный инвестор должен знать, что в Азербайджане он будет играть по тем же правилам, которые есть в Европе, в США и в других странах, вступивших в ВТО. Должны быть приняты новые законы или поправки к законам, и, прежде всего, в Закон о конкуренции, который пылится в Милли Меджлисе вот уже 11 лет. Все это необходимо, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя уверенно, и плюс – естественно – важна правильная работа судов. Если в Азербайджане не будет эффективно и справедливо работающих судов, ни один иностранный инвестор не захочет иметь дело с нами, потому что все большие инвестиции, которые до сих пор были в Азербайджане, относились исключительно к нефтегазовому сектору. А там правила игры другие. Все эти договора подтверждаются парламентом страны и имеют неприкосновенность на уровне Конституции. Поэтому в этом сегменте иностранцы нормально работают, и даже если азербайджанское правительство захочет, оно не сможет изменить условия контракта, не сможет диктовать какие-то дополнительные условия. А в других сегментах такого подхода не существует, ведь не каждый договор должен утверждать парламент. Согласитесь, что в этом случае получится вообще непонятная ситуация. И потому иностранный инвестор должен понять, что любые правовые казусы, которые выйдут во время работы, с помощью справедливой судебной системы можно будет спокойно решать. Если этот комплекс вопросов не будет грамотно решен, естественно, ни один иностранный инвестор не захочет приехать в Азербайджан – тем более после того, что случилось в «Бармеком».

— У жителей Баку и окрестностей есть один реально больной вопрос: дышащий на ладан древний канализационный коллектор, который постоянно выходит из строя. И если за дело возьмутся иностранные инвесторы, то наверняка одни не согласятся работать с таким престарелым оборудованием? Скорее всего, они захотят его поменять – для создания более эффективных условия работы. Скажите, если такое случится, этот процесс замены будет происходить за госсчет или за счет обслуживающей иностранной компании?

— Модели могут быть совершенно разные. Но что касается канализационной системы, то вы правы, потому что это на самом деле очень наболевший вопрос, обросший временем. Это кошмар, потому что канализационная система Баку была при строительстве рассчитана на 2 миллиона человек. Сейчас в городе и в округе живет почти вдвое больше народу, и поэтому канализационная система очень сильно устарела и перегружена. Она требует строительства дополнительных линий и очистных сооружений. Приведу в разрезе вашего вопроса пример неэффективности госкомпании: начиная с 90-х годов для модернизации коллектора из госказны были выделены миллиарды манатов. Но тем не менее, больших продвижений в решении этого насущного вопроса не было, так как большая часть инвестиций стала жертвой коррупционных схем. А потому существуют разные варианты сотрудничества государства и частного сектора. Если государство пойдет им на встречу и скажет, что все инвестиции, которые вы будете вкладывать в отрасль, будут учитываться и сниматься с налоговых отчислений, тогда естественно, что инвесторы будут заинтересованы в том, чтобы вложить сотни миллионов долларов в модернизацию, допустим, системы водоснабжения или канализации, или газовой системы. Если, конечно же, государство не пойдет им на встречу, то инвесторы не станут вкладывать в наши проблемы непонятно на каких условиях сотни миллионов, чтобы потом их выдворили из нашей страны на тех же условиях, на которых был выдворен «Бармек». И поэтому им нужны гарантии.

— Нас, потребителей, больше интересует вопрос цены. Как вы считаете, способны ли мы платить больше за качество, которое будет обещано нам обслуживающими компаниями-частниками? И на сколько цены будут выше тех, в рамках которых мы платим сегодня?

— Конечно же, сейчас цены определяет государство, а именно Тарифный Совет, который работает почему-то только ночами. А если будет задействован частный сектор, то естественно, они захотят поднять цены обосновывая этот шаг повышением качества обслуживания. Это все понятно. Но нам, гражданам, это некомфортно и невыгодно. В данном случае государство должно предлагать иностранным инвесторам такие контракты, чтобы они совместно могли устанавливать тарифы. Может быть задействована дифференциальная тарифная система, может быть применена гибкая тарифная система, которая помогает и компаниям, и государству, и гражданам. Может быть согласована тарифная система, когда государство дает добро на повышение или снижение цен или же не допускает изменения цен, а взамен дает какие-то гарантии или же идет на какие-то уступки в момент выплаты налогов. Как видите, существует очень много вариантов гармоничного сотрудничества, как, в принципе, и принято во всем мире. Просто необходимо научно и прагматично подойти к этому вопросу. Тогда эффект будет. Почему это может случиться? А потому что если государство даст в частные руки управление коммунальными секторами, то оно выиграет, так как в эти коммунальные компании казна больше не будет вкладывать огромные средства.

— Получается, что с момента передачи коммунальных служб иностранным инвесторам государственные компании-монополисты самоликвидируются?

— Я думаю, что производство все-таки останется в руках государства, а распределение и работа с населением перейдет в частные руки.

— С учетом рассмотрения и утверждения всех необходимых условий со стороны нашего государства для полноценной и качественной работы иностранных инвесторов, сколько по- Вашему, это времени может занять? Когда иностранные инвесторы смогут взять управление коммунальными структурами в свои руки?

— Все зависит от политической воли. Я думаю, что это займет как минимум 2-3 года, за это время должна быть тщательно изучена вся инфраструктура, нужны оценочные линии для выяснения – сколько, к примеру, стоит аренда электроснабжения города Баку в течение года, сколько должны платить иностранные компании государству, потому что государство будет получать от аренды еще и определенные дивиденды.

— В нашей беседе вы упомянули о том, что предложения в отношении передачи коммунальных служб частникам-иностранцам были выдвинуты уже довольно давно. Скажите, что послужило причиной многолетней задержки рассмотрения этого насущного вопроса? Вчера этот вопрос подняли депутаты. Так что же мешает просто взять и сделать?

— Мешают, естественно, личные интересы больших чиновников, которые контролируют эту сферу. Чиновники эти контролируют огромные доходы, это огромные бюджетные вливания, это масштабные коррупционные схемы, которые до сих пор успешно работали. А потому коррупционной чиновничьей пирамиде не хочется выпускать из своих рук курицу, несущую золотые яйца. Те государственные дотации и вливания, которые они получают, практически бесконтрольно расходуются. Потому что очень легко при нынешней системе повысить расходы, и они, повышая расходы, повышая закупочные цены на определенное оборудование, детали, отлично зарабатывают на этом, не платят налоги и плюс еще заканчивают год «в минус».

Яна Мадатова

Minval.az