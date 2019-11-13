В Баку родился ребенок со страшными аномалиями. Как пишет medicina.az, у новорожденной девочки нет нормального рта, нос похож на рыльце поросенка, а уши расположены на шее. При этом общее физическое состояние младенца нормальное, сердце и легкие функционируют хорошо.

Главный гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова, комментируя данный случай, заявила что не видела младенца и не имеет полномочий на это, так как ребенок родился в частной клинике:

«Так как ребенок родился в частной клинике, без ее ведома и разрешения мы не можем проводить исследования. Ни меня, ни главного неонатолога, ни главного педиатра не приглашали к ребенку. Это редкая, но встречающаяся в медицине аномалия. Такие аномалии с помощью УЗИ выявляются на третьем месяце беременности, назначается аборт. Невыявление такой патологии до родов – преступление. Семья может написать жалобу на своего гинеколога и УЗИ-специалиста. Поэтому и не называется название частной клиники, так как появление там такого ребенка – настоящая антиреклама», — отметила Мамедова.

Minval.az