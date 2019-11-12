… В ответ на дикую свистопляску одних, к которым моё презрение, и поддержку других, к которым признательность и почтение… — я горжусь Гасаном не только потому, что он сын, а, прежде всего, потому, что он вскрыл, сам того не желая, жуткий российский гнойник. Я бы сказал так: да, русский язык велик и могуч, но при условии, что он, это родной наш с Гасаном язык потомка арапа-эфиопа Пушкина, потомка шотландца ЛермОнта, малоросса-украинца Гоголя, евреев Мандельштама, Бродского и тд, белорусов Василя Быкова и Светланы Алексиевич, абхазца Фазиля Искандера, таджика Тимура Зульфикарова, полоугрузина-полуармянина Окуджавы… — если свободен и правдив, а не раб, кого, официоз приучает, заставляет лгать, говорить неправду, нагнетать истерию ненависти, обслуживать милитаризацию, сеять дух вражды, толкая страну в пропасть… — такие вот очевидности, видимые всем, кто мало-мальски думает и не слеп, и не надо притворяться, гася в себе вышедшие из моды честь и совесть, что сказанное — истинная правда, а не поклёп, не оскорбление…. Одумайтесь, господа!..

Чингиз Гусейнов, писатель

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