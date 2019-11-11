Форвард немецкой «Виктории» (Берлин) Пардис Фарджад-Азад рассказал изданию «Азериспорт» о своей игре за клуб и выразил надежду быть вновь вызванным в сборную Азербайджана по футболу.

«Дела в «Виктории» у меня идут неплохо. В восьми матчах забил два гола. Была травма, залечил ее. Рад, что приехал сюда. Я рядом с семьей, с командой тоже все хорошо. В ближайшие годы команда должна попасть во вторую Бундеслигу. Мне кажется, что я могу рассчитывать на приглашение в сборную Азербайджана», — заявил Фарджад-Азад.

Minval.az