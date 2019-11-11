В Сабирабаде автомобиль сбил членов одной семьи.

Как сообщает АПА, ДТП зарегистрировано минувшим вечером в селе Суговушан.

Автомобиль марки ВАЗ 2106, управляемый нетрезвым Мамедовым Тавризом Магеррам оглу 1987 г.р., сбил идущих по краю дороги 4 членов одной семьи. В результате с различными травмами были госпитализированы жители села Суговушан: Алекберов Кянан Али оглу 1991 г.р., его супруга Алекберова Айгюль Бахтияр гызы 1992 г.р., а также их дети – Алекберли Зейнал Кянан оглу 2013 г.р. и Алекберли Али Кянан оглу 2012 г.р.

А.Алекберова помещена в Сабирабадскую центральную районную больницу, остальные члены семьи – Ширванскую городскую центральную больницу. К.Алекберов находится в реанимации.

Водитель задержан полицией. Выясняются обстоятельства.

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