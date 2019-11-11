В Пираллахинском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает АПА, в ходе инцидента, произошедшего в одном из ресторанов района, Бернардо Хосе Пабловичу 1989 г.р. были нанесены ножевые ранения.

Пострадавший доставлен в городскую больницу №3 с колото-резаными ранами в области правого предплечья. Затем Хосе Бернардо был выписан из больницы на амбулаторное лечение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Отметим, что гражданин Азербайджана Хосе Бернардо длительное время выступал на телевидении, был ведущим юмористических и шоу-программ.

Во время инцидента в ресторане ножевые ранения были нанесены также жителю Баку Рафаэлю Гусейнову 1988 г.р. Пострадавший со множественными ножевыми ранами был доставлен в тяжелом состоянии в городскую больницу №3. Его лечение продолжается.

Выясняются обстоятельства инцидента.

Minval.az