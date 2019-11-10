Двух учителей индийской школы обвинили в изнасиловании слепой 15-летней ученицы.

О преступлении стало известно, когда девочка отказалась возвращаться в специальную школу-интернат после каникул. Она рассказала своей тете, что 62-летний преподаватель и его 30-летний коллега надругались над ней в классе музыки, передает телеканал «РЕН ТВ».

По словам школьницы, пожилой учитель напал на нее два месяца назад, через три дня над ней надругался его коллега.

Отмечается, что мужчины пустились в бега. Местная полиция ведет их розыск.

Minval.az