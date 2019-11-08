«Два дня назад в охотничьем хозяйстве Махмудчала за нарушение правил охоты были задержаны два гражданина Кувейта».

Как передает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, каждый из них оштрафован в рамках законодательства на 2000 манатов: «Было сделано обращение в Государственную миграционную службу в связи с выдворением их из страны или предотвращением визита в страну в будущем».

Х.Ализаде отметил, что факты незаконной охоты чаще встречаются в осенне-зимний период.

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