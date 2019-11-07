Смертельный случай произошел сегодня в Республиканском лечебно-диагностическом центре.

Как передает АПА, перенесший операцию на почке Гюльмамедов Илькин Шубай оглу 1976 г.р. выбросился из окна больничной палаты. От полученных травм пациент скончался на месте.

Как сообщили АПА в Центре, Гюльмамедов впервые обратился за медицинской помощью в больницу 1 марта: «23 сентября пациент был прооперирован, ему была пересажена почка. После операции он был выписан из больницы. 9 октября Гюльмамедов вновь обратился в больницу для обследования. С указанной даты он проходил лечение в центре. Сегодня больной выбросился из окна палаты на пятом этаже».

Причина самоубийства пока неизвестна.

Тело Гюльмамедова направлено на экспертизу.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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