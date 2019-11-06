В Гейчайском районе произошло серьезное ДТП.
Как передает АПА, авария произошла в городе Гейчай.
Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый Назаровым Алимирзой Самеддин оглу 1962 г.р., столкнулся со встречной грузовой машиной «ГАЗель».
В результате ДТП пострадали водитель А.Назаров, а также водитель и пассажиры грузовика, жители села Гараджаллы Уджарского района Юсифов Пярвиз Гудрат оглу 1990 г.р., Хамзаев Шахвелед Махир оглу 2001 г.р., Хамзаев Хамза Махир оглу 1995 г.р., Абдуррагимов Ашраф Гисмет оглу 1982 г.р..
Пострадавшие доставлены в гейчайскую районную больницу.
По факту ведется расследование.