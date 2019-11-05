Тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов высказал изданию «Азериспорт» свое мнение относительно предстоящего матча 4-го тура группы A Лиги Европы между кипрским АПОЭЛ и агдамским «Карабахом» в Никосии.

«Для соперника это последний шанс. Им терять нечего. Они должны идти вперед. Нашего чемпиона устроит и ничья. Если «Карабах» покажет свойственный себе умный и терпеливый футбол, то сможет добиться успеха в Кипре. Я верю в это. Дома обыграть АПОЭЛ пока никак не получается, а вот на выезде такая практика уже есть. Им легче играть на выезде, когда соперник не так сильно закрывается. У соперника есть проблемы в обороне и этим можно воспользоваться. «Карабах» ждет матч жизни», — заявил Асадов.

Minval.az