03 ноября 2019 года примерно в 04:50 на служебной территории пограничной заставы вблизи села Билясувар Билясуварского района погранзаставы «Гейтепе» ГПС, наряд обнаружил, что неизвестный человек пытается нарушить государственную границу.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, пограничная застава была поднята по команде «К огню!», служебная территория была полностью закрыта. Нарушитель, не остановившись после предупредительного огня в воздух, пытался бежать в направлении территории Ирана.

Пограничники были вынуждены открыть огонь по нарушителю, тот скончался от полученного ранения. Во время осмотра в сумке нарушителя было обнаружено 12 кг 340 гр.наркотиков, 1 пистолет «Pietro Beretta», 1 магазин, 8 патронов.

Также в качестве подозреваемых были задержаны житель Билясувара Гасанов Эльгюн Гасанхан оглу (1991 г.р.) и житель Мингячевира Насирзаде Орхан Мухаммед оглу (1995 г.р.), которые в автомобиле «Нива» (99-FC-999) планировали встретить нарушителя.

Было установлено, что нарушитель границы – житель Джалилабадского района Амиров Турал Алиашраф оглу (1994 г.р.). 31 октября он через ГПП «Билясувар» перешел перешел на территорию Ирана.

В настоящее время сотрудники ГПС и Военной прокуратуры Лянкяранского района ведут расследование.

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