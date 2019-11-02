В Исмаиллы легковой автомобиль сошел с дороги и упал в реку.

Как сообщает АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Исмаиллы-Габала, проходящем через территорию села Ханагях, на мосту через реку Ах-Ох. Легковой автомобиль марки «BMW» (90-SR-979), за рулем которого находился житель города Исмаиллы Амирзаде Амралы Агасамед оглу (1993 г.р.), потерял управление и в результате этого упал в реку, сойдя с дороги.

Водитель А.Амирзаде и его мать, Амирова Джамиля Наджмеддин гызы (1963 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, А.Амирзаде скончался в больнице.

По факту следственным отделом Главного управления государственной дорожной полиции проводится расследование.

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