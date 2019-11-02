Сборные Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин завершили победами последний тур чемпионата Европы в Батуми, Грузия.

Как сообщает Report, женская сборная одержала победу над командой из Армении, мужчины одолели сборную Словении. Гюнай Мамедзаде, играющая против Лилит Мкртчян на первой доске, одержала победу, которая стала решающей. Остальные шахматистки сборной сыграли вничью. Женская сборная Азербайджана победила Армению со счетом 2,5:1,5.

Таким образом, женская сборная Азербайджана впервые после длительного перерыва стала призером чемпионата Европы. Наша сборная заняла третье место, уступив только сборным России и Грузии.

Мужская сборная Азербайджана выиграла у Словении со счетом 3:1. Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов одержали победы в играх на второй и третьей досках.

Отметим, что последнее большое достижение женской сборной Азербайджана было достигнуто в 1992 году., когда команда взяла бронзу. Мужская команда трижды завоевывала титул чемпиона Европы — в 2009, 2013 и 2017 годах, в 2011 году выиграла серебро и в 2007 году — бронзу.

Minval.az