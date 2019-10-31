В Абшеронском районе Баку произошло ДТП. В поселке Масазыр автомобиль «Volkwsagen», управляемый Фазилем Нехметовым, сбил женщину 30-35 лет. Она скончалась на месте происшествия.

Водитель является директором адвокатского бюро №1 города Сумгайыт.

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