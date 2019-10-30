Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны, сообщает Сегодня, ссиылаясь на Facebook-страничку депутата.

Журналисты поймали народного депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко на переписке с девушкой во время работы в сессионном зале парламента. Журналисты сфотографировали экран смартфона Яременко, где он обсуждал с некой женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость. В ответ девушка указала, что час ее услуг стоит $100 долларов, два часа – $150.

На что в соцсетях Яременко заявил, что это была намеренная провокация с его стороны.

СМИ отмечают, что у него есть жена и двое детей.

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