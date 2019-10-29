Потребность в финансировании восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса составляет 372 млн евро. Об этом сообщил первый замглавы офиса президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщают Українські Новини во вторник, 29 октября.

«По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

Трофимов отметил, что только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Первый замглавы офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Minval.az