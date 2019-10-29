Защитник бакинского «Сабаха» и сборной Азербайджана по футболу Бахлул Мустафазаде может продолжить карьеру за границей.
Как передает «Азериспорт», 22-летним футболистом заинтересовались клубы из Англии и Германии. В частности, интерес проявляют два клуба из Чемпионшипа Англии, а также один из клубов премьер-лиги. Относительно Германии речь идет об одном клубе Бундеслиги.
Известно, что официальные лица одного из английских клубов были на матчах «милли» против Хорватии в Баку и Венгрии в Будапеште.