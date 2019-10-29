Задержаны братья, совершившие кражу из автомобиля в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили АПА в МВД, житель Баку Эльшан Рагимов 24 октября обратился в Управление полиции Хатаинского района, с заявлением о краже из его автомобиля марки İnfiniti бриллиантов весом 65 карат на сумму 14000 манатов, 170 гр.золотых изделий на сумму 11200 манатов, а также 10000 долларов США, 3000 евро и 1500 манатов.

Сотрудники полиции и криминалисты провели осмотр места происшествия. Было установлено, что потерпевшему был нанесен ущерб в размере 69458 манатов. По подозрению в совершении кражи задержаны жители Хазарского района Руфат Шахбазов и его брат Муруфат. У них были изъяты украденные деньги и золотые изделия.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, ведется расследование.

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