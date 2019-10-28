Мужскую сборную Азербайджана по боксу возглавил новый главный тренер.

Как сообщает АПА, сборная поручена кубинцу Умберто Орта Домингесу.

С 53-летним специалистом подписан годичный контракт. Он сменил на этом посту исполнявшего обязанности главного тренера Наримана Абдуллаева.

Умберто Орта родился в 1966-м году в городе Камагуэй (Куба). В 1984-м году он окончил на родине Институт физкультуры по специальности тренер по боксу.

В 1984-1992 годах Умерто Орта работал учителем бокса в спортивной школе города Камагуэй. Затем началась его карьера в сборной. Он работал в 1992-2005 годах тренером, а в следующие 11 лет главным тренером юношеской и молодежной сборной Кубы. За это время он вывел команду на ринг в 18 первенствах мира, 1 чемпионате мира, 2 Юношеских летних олимпийских играх. Его подопечные завоевали 80 золотых медалей на первенствах мира, 9 золотых медалей на Олимпиадах.

Под руководством У.Орты в различных возрастных группах тренировались 9 из 10 боксеров, представлявших Кубу на Летних олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-2016. В октябре 2016-го года специалист был назначен тренером сборной России, проработал 1 год на этой должности, а затем продолжил карьеру в клубе.

Что касается Н.Абдуллаева, то он, как и раньше, будет работать старшим тренером.

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