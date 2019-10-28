МВД Грузии начало расследование после атаки хакеров на веб-сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

«Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии», — сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

Как сообщалось, утром в понедельник хакеры разместили на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михаила Саакашвили с надписью «I`ll be back» («Я вернусь»).

Отметим, что кроме сайта президента кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды.

Minval.az