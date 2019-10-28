Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили попытку сбыта более 240 килограммов уранового концентрата, похищенного с промышленного предприятия, сообщает РИА Новости.

«Двадцать третьего октября 2019 года сотрудниками КНБ Республики Казахстан на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно пресс-релизу, в результате специальной операции с поличным задержаны четыре участника преступной группы, которые подозреваются в совершении преступления по статье «Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами».

«Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия)», — отмечается в пресс-релизе.

По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд. Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.

Minval.az